Ginnastica artistica | Enrico Casella | “Gara altamente insufficiente | il bronzo era a un soffio | ci brucia”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’Italia ha concluso al quinto posto la Finale a Squadre dei Mondiali 2022 di. Le Fate si fermano a un punto dalla medaglia dinonostante cinque cadute pesantissime: tantissimi errori eppure le Campionesse d’Europa si fermano a ridosso del podio. Il DTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Non abbiamo fatto per niente bene. Siamo partiti malissimo alle parallele. Abbastanza strano, ma è successo. Buona la reazione alla trave, malgrado la caduta, ed eravamo ancora in corsa per una medaglia, nonostante la falsa partenza nel nostro attrezzo migliore. Purtroppo l’ulteriore caduta al corpo libero ci ha fatto arrivare ad appena undal. E questo è quello chedi più. La ...

Al termine di una finale a squadre infarcita di errori per quasi tutte le partecipanti (e torneremo sull'argomento), viene spontanea un'affermazione: l'Italia al completo e senza errori non deve avere ... Dopo le Fate, anche per i ragazzi di Cocciaro sarà il momento di andare a caccia dei primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 ... La diretta testuale della finale a squadre maschile ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre ...