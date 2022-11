GF VIP | Carolina critica Alfonso Signorini | svela chi è la VIP preferita dal conduttore

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella casa del GF Vip di quest'anno, Pamela Prati è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse. La showgirl è messa spesso al centro delle puntate in diretta per raccontare il suo passato e la ...

...ha provato a spiegare la sua opinione, secondo cui ha sentito una disparità di trattamento nei confronti del conduttore del GF. Lo sfogo di'C'è una sensazione di protezione ...Stramare al largo delle coste di Albenga Posted on 9 Agosto 2020 9 Agosto 2020 Author Redazione Ancora unal largo delle coste liguri in questa estate autarchica in tema di vacanze. Dopo ...Nella casa del GF Vip di quest’anno, Pamela Prati è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse. La showgirl è messa spesso al centro delle puntate in diretta per raccontare ...Gli spettatori del GF Vip sono rimasti attoniti davanti ad alcune parole pronunciate da Giaele De Donà, per le quali si torna a parlare di sfortuna e di atteggiamento inaccettabile da parte di alcuni ...