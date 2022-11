GF Vip 7 | Biagio D' Anelli scoop su Gegia e Mehmet E la verità sul messaggio di Totti a Fiordelisi

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 2 novembre 2022)D', opinionista tv nei salotti di Barbara D'Urso ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, commenta le dinamiche attuali dell'edizione n. 7 della casa più spiata d'Italia e rivela in anteprima succose news eriguardanti i concorrenti. Ecco che cosarilascia a noi di Tvpertutti.it: Ciao, inizierei commentando un po' le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip. Intanto ti chiedo: come vedi il percorso di Antonellanella casa? Nascerà la coppia con Edoardo oppure no? «Il percorso di Antonellami piace da una parte e non mi piace dall'altra, ti dico il perché. Il primo, perché comunque è una che non le manda a dire, ci mette sempre la faccia e quindi è molto simile a me perché è schietta e affronta le dinamiche nel ...