(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le parole di, il campione del Mondo in testa alla Serie B sulla panchina del: «Il campionato è duro, serve pazienza» Per tutti gli italianiè colui che tira il rigore decisivo al Mondiale 2006, regalandoci il titolo. Ma di tempo ne è trascorso da allora e oggi è il mister delche sta conducendo in un bel campionato di Serie B, condotto al vertice. Di seguito le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport. GLI AZZURRI MONDIALI – «Quel gruppone resta, dopo quel trionfo, ma sono passati 16 anni e abbiamo fatto percorsi diversi, con storie diverse… Ci rivediamo sempre volentieri, certo, ma la realtà è un’altra cosa». SERIE B – «Il campionato è duro, ma se nelle difficoltà si resiste, si esce più rafforzati. Serve più pazienza, una ...

Blogo Sport

Le parole di, il campione del Mondo in testa alla Serie B sulla panchina del Frosinone: "Il campionato è duro, serve pazienza" Per tutti gli italianiè colui che tira il rigore decisivo ...Tutti ad abbracciarlo, in quel luglio del 2006, e adesso tutti a guardarlo dal basso.spicca nella Serie B dei campioni del mondo e prova a dare un nuovo senso alla storia: "Quel gruppone resta, dopo quel trionfo, ma sono passati 16 anni e abbiamo fatto percorsi diversi, ... Fabio Grosso: «Mi piacerebbe vincere col Frosinone» TORINO - A sorpresa, il Frosinone di Fabio Grosso guida la Serie B, con 4 punti di vantaggio sulla terza, vantaggio costruito vincendo le ultime quattro partite. Per carità, non siamo neanche a un ...Le parole di Fabio Grosso, il campione del Mondo in testa alla Serie B sulla panchina del Frosinone: «Il campionato è duro, serve pazienza» Per tutti gli italiani Fabio Grosso è colui che tira il rigo ...