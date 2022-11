Eric Olsen e le api assassine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ci segnalate un articolo del 13 ottobre apparso sul blog di Maurizio Blondet, articolo dal titolo: Apiin Svezia. E vespe britanniche. Possiamo riassumerlo con le prime tre righe usate da Blondet: Il vicedirettore della Procura svedese è stato trovato morto in casa per puntura d’ape. Cremato poche ore dopo. Erikera l’incaricato delle indagini sul sabotaggio del Nord Stream La fonte della notizia? Un profilo anonimo, BèDeCé (@BDeC21953875) su Twitter, profilo che rilancia uno screenshot da altro account, quello di Remco Van Velzen, che curiosamente nel frattempo ha rimosso il tweet originale visto che è saltato fuori che venisse a sua volta da una fonte anonima recuperata su VK, il social network russo senza alcun tipo di controllo o moderazione. La fonte la potete vedere qui sotto: Guardate la foto con attenzione: secondo Vicky, ...

