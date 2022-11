Crisi insulinica in un ambulatorio del Salernitano | farmaco acquistato dai Carabinieri in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerno (Sa) – Nel tardo pomeriggio di ieri, un 25enne, diabetico, in grave, ha perso i sensi nell’della guardia medica dove si era recato per chiedere soccorso. Idella Stazione di Acerno, attivati dai sanitari che non disponevano dei farmaci necessari a curare il ragazzo, si sono subito prodigati per aiutare il cittadino in difficoltà acquistando il medicinale in una farmacia di Montella (AV). L’intervento dell’Arma ha scongiurato più gravi conseguenze per il giovane. L'articolo proviene da Anteprima24.it.