Serie A | Dodicesima Giornata | Napoli-Sassuolo 4-0 | Commento Tecnico-Statistico

(Di martedì 1 novembre 2022) Per ladel Campionato di Calcio diA:4-0, (Primo Tempo, 3-0). Azioni Salienti (conclusioni pericolose al ridosso e/o dall'interno dell'area di rigore avversaria) 11-7; Primo Tempo 6-4; Secondo Tempo, 5-3. Percentuali Realizzative, 36% - 0%; Primo Tempo, 50% - 0%; Secondo Tempo, 20% - 0%. Altra gara a senso unico. Indirizzata nei primi 30'. Poi ci ha pensato anche il nostro Portierone Alex Meret. Con ben 3 interventi importanti. Gisto per ribadire, agli scettici, che in questoè fenomenale anche il Portiere. Almeno finora. Ciò che invece risulta assai inquietante è l'episodio del fallo di mano del tale Rogerio (). Nonostante la tecnologia VAR, non è stato rilevato nulla. Eppure l'intervento di mano è parsi ...

