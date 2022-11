Marsiglia-Tottenham | le formazioni ufficiali

(Di martedì 1 novembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 6a e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro polacco Szymon Marciniak, coadiuvato come assistenti dai connazionali Sokolnicki e Listkiewicz, e dal quarto uomo Musial. VAR e AVAR saranno rispettivamente Kwiatkowski e Frankowski. Calcio d’inizio alle 21:00 all’Orange Velodrome di. Tutto ancora da decidere in questo ultimo turno di Champions nel gruppo D. Un girone in totale equilibrio dall’inizio alla fine, e nel quale tutto può ancora succedere! Questa sera si affronterannorispettivamente in quarta e prima posizione, e con i francesi che inseguono ad appena due punti di distanza. Reduce dalla sconfitta esterna ...

Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mbemba, Bailly, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares; Guendouzi, Harti; Alexis Sanchez(3 - 4 - 3): Lloris; Dier, B. Davies, Lenglet; ...Da qui ripartirà il Barcellona, la insegue anche l'Ajax mentre il girone D si decide tutto in serata: ildi Conte rischia a, mentre Sporting - Eintracht è uno spareggio. Diretta Marsiglia Tottenham streaming video tv oggi 1 novembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.