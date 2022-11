Kate e William | lietissimo annuncio | ci stanno provando ancora

(Di martedì 1 novembre 2022) Dopo tutti gli scandali riguardanti la famiglia reale, dalla rinuncia ai titoli di Harry alle accuse di violenza sessuale ad Andrea, e dopo il triste lutto che ha colpito tutti, c’è proprio bisogno di buone notizie nel Palazzo. Sembra chepotrebbero dare a breve un. Ecco cosa sta succedendo…sembrano davvero una coppia da fiaba. Ormaiinsieme da più di vent’anni e hanno faticosamente costruito una bellissima famiglia. I due si sono sposati nel 2011 ma si sono conosciuti nel 2007 al prestigioso St. Andrew University, in Scozia. Non che sia stato sempre tutto rosa e fiori per i futuri re e regina d’Inghilterra. Infatti, la coppia ha avuto un periodo di crisi, durante il primo anno del loro ...

Elle

Prima dell'arrivo di Meghan, la Famiglia Reale ha finanziato circa 4,8 milioni di dollari per il mantenimento die Harry. Dal momento in cui Meghan ha fatto il suo ingresso nella casa ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: Harry e Meghan, la distanza daMeghan Markle ed Harry, a volte ritornano Il principe Harry su bambini e web Articoli più letti ... Royal family news: Camilla ha fatto lasciare Kate e William Sono in arrivo delle notizie molto liete per la famiglia reale, sembra proprio che qualcuno abbia deciso di avere un altro ...Ieri era Halloween ed oggi dobbiamo parlare di un fantasma, una persona a tutti noi nota: Lady Diana. Inevitabile affrontare questo argomento ora.Il ...