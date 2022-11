Il reintegro dei medici No vax non risolverà la carenza di organico negli ospedali Ecco cosa serve davvero

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 novembre 2022) Il, deciso dal governo, del personale sanitario sospeso dopo avere rifiutato la vaccinazione anti-Covid avrà un effetto marginale sugli organici degli. Parola del presidente dell'Ordine dei. Nella conferenza stampa in cui ha presentato il decreto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha motivato la decisione spiegando che "consente di prendere quattromila persone ferme e metterle al lavoro, in un momento di gravedi". Anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito che ilinnanzitutto per contrastare proprio lache si registra sul territorio". Eppure, secondo Filippo Anelli, il numero uno della Fnomceo (ederazione nazionale degli ordini dei...