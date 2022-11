Il coordinatore di intimità e altre curiose professioni dello spettacolo

(Di martedì 1 novembre 2022) C'è chi si occupa di realizzare le scene con la neve e chi è pagato per guardare serie tv e film in anteprima

Elle

The New Statesman l'ha declassata a "porno che si atteggia a tv di prestigio" e ildell'David Thackeray non ha fatto mistero di come le riprese dell'ultima stagione "siano state ...Avevamo undell'e abbiamo lavorato con lei durante le prove, stabilendo la scena mesi prima ". L'attrice ha aggiunto: " Clare Kilner, la nostra regista, ha fatto in modo che non ... Scene di sesso nei film: chi sono le persone che aiutano gli attori