I migliori gol di ottobre 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Ain Serie A si è giocato tanto e segnato ancora di più. Un mese di colpi di testa vigorosi, bombe dalla distanza, tiri al volo, azioni avvolgenti chiuse da appoggi da pochi passi e da tocchi deliziosi. Il nostro campionato rimane uno di quelli in cui si segna di più, un po’ in controtendenza con l’idea del calcio italiano come di un calcio tattico e difensivista. Sempre più squadre hanno modi e idee molto peculiari per far funzionare il loro attacco e lo spettacolo è garantito. Non è mai facile sapere dove accadrà, ma ogni turno di Serie A può promettere partite goleade inattese. Tutta questa premessa, per dire, che più si segna, più – per forza di cose – si segneranno gol belli. E i gol belli sono il pane di questa rubrica, ma, lo sappiamo, troppo pane fa male. Per questo abbiamo dovuto lasciare fuori diversi gol belli, anche troppi gol belli, perché fare ...