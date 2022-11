Covid | in Fvg 981 nuovi casi | 1 decesso

...Venezia Giulia su un totale di 6.660 test e tamponi sono state riscontrate 981 positività al... Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regionenel bollettino quotidiano. Oggi si ...TEMI: bassetti bassetti novax- 19libro matteo bassetti matteo bessetti no - vax notizie friuli venezia giulia notizienotizie gorizia teatro verdi gorizia vaccini Ultime Notizie ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.660 test e tamponi sono state riscontrate 981 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 2.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 142 nuovi contagi.Critici gli Ordini professionali. Il presidente Clarizia: «È una beffa, premiato chi non rispetta le regole» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche ...