Calcio | Mondiali 2022 | alcuni supporter verranno pagati dall’organizzazione in cambio di feedback positivi

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) Quando manca sempre meno all’inizio dell’evento, si torna a a parlare delle controversie organizzative legate ai Campionatidiche, come sappiamo, si svolgeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Da quanto emerso infatti sembra che gli organizzatori stiano pagando interamente la trasferta ads di varie squadre pur di ricevere inunpositivo dell’evento sui social media. A far emergere la notizia, poi ripresa dalla testata britannica Insidethegamez nella giornata di martedì 1 novembre, è stata l’emittente olandese NOS che ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di un vero e proprio coinvolgimento di cinquanta tifosi orange, i quali soggiorneranno in Qatar a spese dell’organizzazione a patto di pubblicare ...