Black Panther 3 si farà? La risposta del produttore

(Di martedì 1 novembre 2022) In vista dell’uscita di: Wakanda Forever, ilNate Moore ha confermato che qualche idea per3 è già stata discussa. I Marvel Studios starebbero aspettando di vedere come il pubblico accoglierà Wakanda Forever prima di prendere una decisione definitiva e capire come muoversi con un potenziale terzo capitolo nel MCU. Confidandosi con Collider, Nate Moore ha dichiarato: “Questa è una grande domanda. Ad essere onesti, non sto cercando di non rispondere. Vogliamo davvero vedere come il pubblico accoglierà il film, e credo che Ryan sia davvero interessato a vedere cosa succederà con Wakanda Forever prima di decidere. Ci sono sicuramente delle idee che abbiamo ventilato su come potrebbe essere un terzo film se riuscissimo a realizzarlo. Ma, fino all’uscita del film, siamo ...

... A dare però del filo da torcere alla Germanotta, potrebbe pensarci Rihanna con la sua nuova canzone "Lift Me Up" , accompagnamento musicale per il sequel: Wakanda Forever. Il primo ...Kevin Feige ha finalmente raccontato come mai ci è voluto così tanto tempo prima che Namor apparisse sul grande schermo con: Wakanda Forever . Prima di Feige ai vertici dei Marvel Studios c'era Avi Arad. All'epoca l'idea di un grande universo cinematografico condiviso non attirava Arad, che voleva impostare l'... Black Panther 3: ci sono piani per un terzo film Le idee per Black Panther 3 sono già molte prima dell'uscita di Black Panther: Wakanda Forever. A confermarlo, il produttore Nate Moore.Rihanna è tornata con “Lift Me Up”, il primo singolo tratto dalla colonna sonora del nuovo film “Black Panther: Wakanda Forever”. Ad accompagnare la canzone è uscito oggi anche un lyric video del ...