Belve | stasera la prima puntata | interviste a Wanna Marchi ed Eva Robin’s

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022) Ci siamo, manca poco alla nuova stagione di, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è per questa sera, martedì 1° novembre, a partire dalle 23.40 su Rai 2. Saranno tre gli appuntamenti settimanali del programma: il martedì, il mercoledì e il giovedì. Ma cosa vedremo nellache andrà in onda questa sera? Di seguito qualche anticipazione. Tornasu Rai 2: cosa vedremo questa sera? Le dodici puntate della trasmissione saranno periodicamente dedicate a donne e uomini ambiziose, forti e indomabili per un racconto che non esclusivamente dovrà essere amaro ma che piuttosto merita di venir ascoltato. Ne è un esempio l‘intervista a, la conosciuta televenditrice che ha sarà pronta a ripercorrere tutti i momenti più importanti ...