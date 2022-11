Bayern Monaco-Inter | Inzaghi sceglie Lautaro Martinez come capitano

(Di martedì 1 novembre 2022) Nel match di stasera, che si disputerà all’Allianz Arena ditra, l’allenatore dell’, Simone, ha deciso di consegnare la fascia da. Decisione maturata visto il turnover con Handanovic e Skriniar che si siederanno in panchina e l’infortunio di Brozovic che non sarà disponibile. Grande responsabilità sulle spalle dell’attaccante argentino a cui si aggiunge anche la diffida del numero 9 dell’. L’attaccante dovrà quindi prestare molta attenzione nel non farsi ammonire perché salterebbe il match di andata degli ottavi di finale. SportFace.

DI BAVIERA (Germania) - Per l'Inter, fondamentalmente, la sfida di Champions League in Germania con ilè una sorta di amichevole di lusso . In palio c'è il prestigio e una lauta ricompensa economica, ma il risultato non influirà sulla graduatoria finale del girone, con i tedeschi primi (...L' Inter di Simone Inzaghi non poteva immaginare scenario migliore per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League, prevista per questa sera all'Allianz Arena contro ildi ...Ultimi 90 minuti della fase a gironi di Champions League, Inter e Bayern Monaco li affrontano già certi della qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle 21 all’Allianz Arena, di seguit ...Commenti, moviola, curiosità e la cronaca del match di Champions League in programma oggi (martedì 1 novembre) all'Allianz Arena: fischio d'inizio alle ore 21 ...