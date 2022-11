Al via a Perugia la Fiera dei Morti a Pian di Massiano e in centro storico | il più grande evento italiano

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 novembre 2022) Taglio del nastro martedì mattina attorno alle 09:30 per l’edizione 2022 delladi, tradizionaledella città diche sarà presente fino a domenica 6 novembre compresa. Presenti al doppio taglio del nastro adie in piazza Italia l’assessore al commercio Clara Pastorelli, l’assessore alla sicurezza Luca Merli, il dirigente dell’Unità operativa Servizi alle imprese Roberto Ciccarelli, il comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, il vicecomandante Antonella Vitali, il presidente di Confcommercioe del ConsorzioinSergio Mercuri, Marco Brilli (Brilli&Partners), il consigliere regionale Tommaso Bori e il consigliera comunale Sarah Bistocchi. In piazza Italia anche il ...