Ucraina | Mosca rivendica attacchi di oggi a sistema energetico

... inclusa l'ispezione ad Istanbul delle navi cariche di cereali dall'. Dopo averlo annunciato sabato,lo ha comunicato formalmente al Centro di coordinamento congiunto istituito dall'...Le Nazioni Unite, la Turchia e l'hanno comunque dichiarato che stanno portando avanti l'accordo di esportazione di cereali con un piano di transito in vigore per 16 navi nella giornata ...Il Maggiore Generale Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare, ha affermato al Daily Mail che il governo ucraino è talmente perplesso per la disastrosa strategia di invasione di Mosca da ...Mosca, 31 ott. (Adnkronos) - "Le forze armate della Federazione Russa hanno continuato a colpire con armi aeree e marittime di alta precisione a lungo raggio i sistemi energetici dell'Ucraina". Lo ha.