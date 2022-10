Pil | +0 | 5% nel terzo trimestre | +2 | 6% sull' anno

...entrato molto nell'ultima campagna elettorale ma è un fattore che contribuisce fortemente al. ... Bisognerebbe puntare forte sull'innovazionecampo della sanità, attirando capitale estero, e fare ...Segno più a sorpresa per ilitalianoterzo trimestre: secondo l'Istat l'economiaperiodo è cresciuta dello 0,5% sul trimestre precedente e del 2,6% sullo stesso trimestre 2021. Le previsioni dell'Ufficio Parlamentare ...Variazione acquisita per il 2022 e' pari al 3,9% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - Nel terzo trimestre del 2022 Istat stima che il Pil, espresso in valori concatenati con anno di rif ...l'Istat: la fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo, ma in decelerazione rispetto al secondo trimestre dell`anno. La crescita acquisita per il 2022 è pari al 3,9% ...