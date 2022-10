Perché gli ospedali non possono più fare a meno del verde

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) «Preferirei deltutto intorno». A pensarla così non è solo il cantante indie Calcutta, ma ricercatori e medici di tutto il mondo sempre più interessati al rapporto tra la salute dei pazienti e la loro possibilità di usufruire di contesti come i cosiddetti healing gardens, giardini terapeutici. Il più importante studioso di design sanitario Roger Ulrich ha definito queste strutture come luoghi verdi progettati per «favorire il ristabilimento dallo stress e avere altri influssi positivi su pazienti, sui visitatori e sul personale». Il concetto alla base è che la semplice fruizione di spazi naturali possa influire positivamente sulla salute dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie. Sono tanti i dati a supporto di questa tesi. In un suo articolo scientifico, Ulrich dimostrava come i pazienti che si erano trovati a contatto con la natura avessero avuto una ...