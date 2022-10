L’Eredità 2022-2023 | tutto quello che c’è da sapere sullo show con Flavio Insinna

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 31 ottobre 2022): conduttore, professori, giochi, come partecipare e streaming Dal 31 ottobrealle ore 18,50 su Rai 1 torna, stagione, la 21esima. Al timone del programma – prodotto in collaborazione con Banijay Italia – ci sarà ancora, giunto al suo quarto anno di conduzione. Accanto al conduttore, la coppia di professori composta dalle new entry dello scorso anno: Samira Lui (impegnata anche a Tale e Quale) e Andrea Cerelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. I nuovi giochi, il gamepiù longevo della televisione italiana, torna proponendo due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno ...