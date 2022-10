L’enigma del rame | in calo del 30% da inizio anno Ma gli operatori temono un’imminente carenza di metallo rosso

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dall’del 2022 il prezzo delè sceso del 30%. L’economia globale rallenta e ilè quello che più direttamente e velocemente risente della congiuntura economica. Soprattutto l’industria cinese delle costruzioni, una sorta di idrovora ed altre materie prime, è in crisi e la domanda scende. Eppure le scorte disi stassottigliando in modo che inizia a preoccupare gli. Oggi ammontano a 4,9 giorni di consumo globale e a finepotrebbero essere scese a 2,7 giorni ben al di sotto della media storica. Il gigante minerario Bhp afferma che potrebbe iniziare a crearsi un persistente e significativo squilibrio tra ildisponibile e la domanda e gli analisti di Trafigura, uno dei più grandi trader ...

Il Fatto Quotidiano

Saranno i bambini, il 29, a risolvere. U na Passeggiata noir tra gli spettri in compagnia degli esperti di fenomeni paranormaligruppo Epas (European Paranormal Activity Society), alla ...Festeggiare il risveglio degli spiriti nella notte31 Ottobre ... dove'unico modo per uscire è risolvere un. Se'idea ... L’enigma del rame, in calo del 30% da inizio anno. Ma gli operatori temono un’imminente carenza…