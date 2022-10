Dodici navi cariche di cereali sono partite dai porti ucraini

Il Sole 24 ORE

Nonostante il blocco annunciato dalla Russia nel fine settimana: ma sono ancora molto poche rispetto ai flussi ...di Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro e Redazione Online Le notizie sulla guerra di lunedì 31 ottobre. Lukashenko: "Presto vedrò Putin".con il grano sono in partenza verso la Turchia. L'80% dei residenti di Kiev senza acqua a causa degli attacchi, 350 mila case senza luce • La guerra in Ucraina è arrivata al 249esimo ... Ucraina ultime notizie. Kiev senza acqua ed energia. Dodici navi di grano partite grazie a Onu e ... I prezzi schizzano dopo la decisione della Russia di venir meno all'impegno di lasciar passare le navi cargo cariche di grano e altri cereali provenienti da Kiev attraverso il Mar Nero. Nonostante il ...Sabato 29 ottobre la Russia si è sganciata dall'accordo sul grano delle Nazioni Unite per un "periodo indefinito", dopo aver denunciato un grave attacco di droni ucraini contro la propria flotta del M ...