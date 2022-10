Corea | la strage a Seul e la dinamica delle folle | come comportarsi in caso di pericolo

"I nostri pensieri alle famiglie" Intanto sale la richiesta indel Sud di indagini che facciano chiarezza sulle responsabilità della, e sale anche la pressione sulla polizia per le ...Este video muestra qué sucedió en la calle Itaewon de Seúl. 1. La gente empuja para poder avanzar hacia abajo de la pendiente. 2. Por el ruido, los que están arriba no saben que abajo hay tanta gente que no se puede avanzar, y ...Questo il racconto che Francesca Di Camillo, studentessa 24enne di Popoli, in provincia di Pescara, ha fatto ai genitori per rassicurarli sulle sue condizioni di salute dopo esser scampata alla strage ...La testimonianza di Francesca Di Camillo, 24enne studentessa italiana a Seoul, sopravvissuta alla strage di Halloween: “Quel muro umano mi ha ...