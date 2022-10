Warner Bros Tv canale 37 sul digitale terrestre e in streaming | tutta la programmazione con film e serie tv dal 30 ottobre

Il finale di stagione, intitolato The Black Queen , è stato visto da 9,3 milioni di spettatori, secondo. Discovery, diventando immediatamente il finale di stagione di HBO più visto da ...La notizia di qualche giorno fa che. Discovery ha deciso di ripartire da zero con lo sviluppo della serie tv su Green Lantern non ha stupito nessuno: il progetto doveva infatti entrare in produzione l'anno scorso, ma essendo ...Warner Bros. Italia ci mostra un video dedicato al dietro le quinte dello shooting per lo spot di Black Adam di Milanello, condiviso pochi giorni fa.A quanto pare Warner Bros Discovery avrebbe davvero provato a fare di Kevin Feige il leader dei nuovi DC Studios.