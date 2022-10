Ucraina | Berlusconi | “Pace? Miliardi per ricostruzione invece di invio armi”

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – “In questa situazione noi non possiamo che essere con l’Occidente nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l’”. Lo dice Silvionel libro di Bruno Vespa “La grande tempesta” in uscita venerdì 4 novembre da Mondadori Rai Libri. Alla domanda di Vespa sulle condizioni per arrivare a una trattativa dirisponde: “Forse, solo se a un certo punto l’capisse di non poter più contare sullee sugli aiuti e se,, l’Occidente promettesse di fornirle centinaia didi dollari per ladelle sue città devastate dalla guerra. In questo caso Zelensky, forse, potrebbe accettare di sedersi al tavolo per una trattativa”. Vespa obietta che Putin ...

L'Indro

Il podcast " Cos'è successo ieri 29 ottobre La manifestazione " Sit - in filorusso in centro a Torino: basta con le sanzioni e l'invio delle armi inIl retroscena " Servizi russi, le frasi ......al tavolo per una trattativa" "In questa situazione noi non possiamo che essere con l'Occidente nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l''. Lo dice Silvio... Ucraina e il progetto evolutivo di Berlusconi — L'Indro Silvio Berlusconi, intervistato da Bruno Vespa nel suo nuovo libro in uscita, dice che per aprire un negoziato di pace in Ucraina bisogna smettere di ...L'Ucraina ha attaccato la flotta russa a Sebastopoli, in Crimea, colpendo con droni dall'aria e dall'acqua quattro navi. Mosca accusa la Gran Bretagna: secondo il ministero della Difesa, Londra avrebb ...