Strage di Halloween a Seul Nella calca almeno 151 morti | oltre 80 feriti e 355 dispersi

- Nel quartiere della movida Itaewon si erano ammassate 100 mila persone in uno dei primi eventi organizzati dopo le restrizioni Covid. Le vittime tutte giovanissime. 140 ambulanze sono state inviate ...In occasione dell'evento c'erano circa 100mila persone in strada, in quella che era la prima festa disenza restrizioni post - pandemia. Sui social alcune persone, prima dell'inizio della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Vorrei non essere stato lì, ma c'ero. Ed è stato straziante". In queste poche parole c'è il senso della tragedia che ha travolto Seul, in una notte che ...