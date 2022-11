Sonny Colbrelli | la carriera | dagli esordi in Colnago alla Parigi-Roubaix

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ha annunciato il ritiro dalle corse, un ragazzo che lo scorso anno ci ha fatto esaltare per tutta la stagione. Il problema al cuore avuto durante la seconda tappa della Volta a Catalunya lo scorso mese di marzo è stato fatale fortunatamente “solo” per la sua: il rischio maggiore era infatti ben altro. A trentadue anni i corridori dovrebbero stare in gruppo ma c’è altro di più importante nella vita; per quanto non sembri quando, da bordo strada o dtelevisione, li vediamo darsele di santa ragione da gennaio ad ottobre sulle strade di tutto il mondo. Ha una moglie e due figli da godersi ora che non avrà più lo stress di lunghi allenamenti, ritiri e trasferte, ma anche probabilmente qualche progetto futuro sempre legato al mondo del ciclismo, a cui ha dato tanto lungo i suoi undici anni di ...

sotto uno striscione d'arrivo non c'arriverà più davanti a tutti. Da ieri è un ex corridore. Ha dato l'addio al ciclismo, alle corse. Non poteva fare altro, prima la salute. Non ...Sono le parole, scritte con il cuore, di, il campione di Casto che dà l'addio al ciclismo . La decisione di scendere dalla bici è stata presa e lo stessonon ha voluto ..."Ho pensato di togliere il defibrillatore per poter provare a tornare a correre. Ma sarebbe stato un rischio troppo grande". A poco più di un anno dalla vittoria della Parigi-Roubaix l'ex campione ita ...« Saluto il ciclismo e cerco di farlo con il sorriso per il bene che mi ha dato, anche se fa male dire addio dopo una stagione come quello dello scorso anno. È stata la migliore della mia carriera. Ho ...