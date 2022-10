Serie A | Cremonese-Udinese 0-0

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 0-0 nel match valido per la 12/a giornata diA, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. In classifica i friulani salgono a quota 22 agganciano Roma e Juventus al 6° posto, mentre i lombardi, ancora a secco di vittorie, sono diciannovesimi insieme al Verona con 5 punti. Funweek.

