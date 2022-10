Pallanuoto | World League 2022 | il Setterosa vola in Spagna per la Superfinal

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilè pronto per l’ultimo appuntamento della stagione, ladella, l’unico trofeo che manca nella bacheca azzurra. Le quindici ragazze convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo si trovano nel girone A e dovranno vedersela contro Canada, Olanda e Stati Uniti. La Nazionale Italiana è partita per la: due giorni d’allenamenti e test prima del debutto contro le canadesi di mercoledì 2 novembre. “Ci aspetta l’ultimo impegno di una stagione lunga e piena di appuntamenti e gratificazioni; il nostro obiettivo è confermare quanto di buono fatto la scorsa estate prima ai Mondiali a Budapest e successivamente agli Europei a Spalato. Le condizioni non sono ottimali perché dal 9 settembre ho potuto vedere le ragazze appena tre giorni, dal 23 al 25 ...

