Lazio - Salernitana | top e flop | steccano Felipe Anderson e Marusic

(Di domenica 30 ottobre 2022) I diavoli, non le streghe di Halloween. E' una sera spietata, grottesca, da destino segnato per la. Fa incavolare. L'1 - 3 dellaè arrivato perché la banda di Sarri ha dato il ...

Lo ha dichiarato il tecnico della, Maurizio Sarri, al termine di, soffermandosi sull'ammonizione rimediata dal centrocampista serbo che, in quanto diffidato, salterà il ...ROMA - All'Olimpico labatte la3 - 1. Nel primo tempo avanti i biancocelesti con Zaccagni ; nella ripresa le reti dell'ex Candreva , Fazio e Dia ribaltano il ...Il tecnico della Lazio critico sul giallo ai danni di Milinkovic-Savic.ROMA (ITALPRESS) - 'Avevamo la partita completamente in mano fino all'1-1 ...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è esploso ai microfoni di Dazn dopo l’ammonizione a Milinkovic-Savic durante Lazio-Salernitana: il serbo, diffidato, non potrà giocare contro la Roma la prossima ...