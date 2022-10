L’accordo marittimo tra Israele e Libano sarà un modello regionale?

Leggi su formiche

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Quanto accaduto dall’inizio alla fine nel fascicolo di demarcazione del confineè una grande vittoria per il, il popolo e la resistenza”. Una buona parte dell’eccezionale successo diplomatico delsulla perimetrazione dei confini marittimi tramediato dagli Stati Uniti, sta in queste parole del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il chierico sciita alla guida del partito/milizia collegato all’Iran ha cambiato posizione dopo che per molti mesi, mentre i negoziati venivano portato avanti, minacciava ritorsioni contro la firma. E invece, tre giorni fa, la firma c’è stata e Nasrallah ha contemporaneamente annunciato “la fine della mobilitazione eccezionale contro”, in seguito altra i due Paesi. Certo, come ...