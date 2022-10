Inter | affaticamento agli adduttori per D’Ambrosio | il comunicato

(Di domenica 30 ottobre 2022) Infortunio per DaniloDopo la vittoria sulla Sampdoria, l’è tornata subito in campo per prepare la partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Danilonon ha preso parte all’allenamento a causa di uncome riportato dal club nerazzurro in una nota apparsa sul sito. “Danilonon ha preso parte all’allenamento odierno a causa di unche lo affligge da qualche giorno. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate la prossima settimana”. (fonte:.it) L'articolo proviene damagazine.

