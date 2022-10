Comune di Mondragone | Concorso per 10 Vari Profili Professionali

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 10 Figure come, categorie D e C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIldiha indettopubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di sette unità di personale di categoria D e tre unità di personale di categoria C, diversi. Requisiti ed Invio della Domanda I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito internet ...