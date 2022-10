(Di sabato 29 ottobre 2022)sceglie una nuova partner in crime per la nuovadel suo brandBeis. Insieme ad Elsa Hosk, ha proposto una nuova capsule collection die valigie perfette per le mamme e non.è una fashion addicted, ma anche mamma di due splendidi bambini, due elementi che l’hanno definita anche come persona e che, messi insieme, hanno dato vita ad un nuovo progetto imprenditoriale. L’attrice, nota soprattutto per aver recitato in Pretty Little Liars, si èta anche nel mondo fashion non soltanto come estimatrice della moda, partecipando alle Fashion Week, ma anche come artista. Crediti: Instagram/BeisHa firmato, pochissimo tempo fa, una nuovadi shopping bag ...

Velvet Mag

... Troian Bellisario nei panni di Spencer Hastings Ashley Benson nei panni di Hanna Marin Lucy Hale nei panni di Aria Montgomerynei panni di Emily Fields Sasha Pieterse nei panni di ...EMILY RATAJKOWSKI ETikTok content This content can also be viewed on the site it originates from. Come Emily Ratajkowski, dichiaratasi bisessuale nel suo ultimo video pubblicato su ... Shay Mitchell lancia una collezione di borse ispirata agli Anni '90 Tutte le news sul film Something From Tiffany's con Zoey Deutch e Kendrick Sampson. Ecco uscita, trama, cast e streaming su Prime Video.