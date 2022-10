Serie B 2022 2023 | Frosinone mette la quarta | pari tra Cagliari e Reggina

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilvince lapartita di fila nel campionato die balza primo da solo. Ribaltato il Cosenza, passato in vantaggio con Merola, grazie alle reti di Moro e di Mulattieri. Successo esterno anche per l’Ascoli, che a Venezia fa tutto nella ripresa e punisce i lagunari due volte con Dionisi e Collocolo. Al Parma basta un gol di Del Prato in casa contro il Como mentre il Palermo rialza la testa a Modena, grazie alle reti nel primo tempo di Brunori ed il rigore di Valente. Solo 1-1 tra. Al vantaggio dei sardi con Lapadula risponde Gagliolo, bravo con un’incornata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pareggio anche per la Spal di De Rossi, che passa avanti al 4? con Meccariello ma si fa raggiungere dal Sudtirol, che pareggia ...

Per i georgiani Khvicha Kvaratskhelia è diventato eroe nazionale per la capacità che ha di unire e far divertire il proprio Paese che non si perde neppure una sua partita. La fede è riflessa nel ...NAPOLI - Al Maradona, nel giorno della festa per Diego, che domani (30 ottobre) avrebbe compiuto 62 anni, il solito Napoli dà spettacolo , chiudendo il primo tempo contro il Sassuolo sul 3 - 0. Uno ... Primo pareggio stagionale per gli amaranto di Inzaghi che rimontano con Gagliolo l'iniziale vantaggio isolano.Sprofonda il Venezia, che crolla ancora in casa per la quinta volta su sei uscite stagionali. A passare al Penzo stavolta è l'Ascoli, che vince 2-0, sfruttando gli imbarazzi arancioneroverdi e adesso ...