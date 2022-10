Basket Magazine

TagsDinamoCoach Piero Bucchi si presenta in sala stampa un po' rammaricato per la sconfitta con la Virtus Bologna dopo aver giocato un grande primo tempo: "Purtroppo, paghiamominuti di follia nel 3° quarto con palle perse scellerate che ci hanno condannato nel momento in cui Bologna ci ha messo più in difficoltà. Loro sono forti, sono una squadra di Eurolega, ... BM Post Match/ Sassari-Virtus Bologna - Bucchi: "Pagati quattro minuti di follia". Scariolo: "Contento della vittoria e della risposta della squadra"