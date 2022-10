Nessuna incompatibilità per Crosetto Il ministero della Difesa fa chiarezza sul conflitto interessi

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilfasul caso dei presunti conflitti di interesse per il neo-ministroGuido. Riflettori accessi sulle sue precedenti funzioni di presidente dell'Aiad, oggetto di recenti trasmissioni televisive e articoli di stampa. Il, però, sottolinea che non si ravvisa sul piano tecnico-giuridico alcuna ipotesi didi. Infatti, per espressa previsione di legge, anche eventuali situazioni diantecedenti all'assunzionecarica non assumono alcun rilievo in quanto cessate all'atto dell'assunzione...