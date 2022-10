Lazio | Vecino talismano di Sarri

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Bollito, vecchio, finito: questi i commenti meno pesanti dei tifosi apparsi sui social quando laaveva annunciato di aver messo sotto contratto Matias(62 presenze e quattro reti nella nazionale uruguaiana, una delle più titolate al mondo). Lo ha volutoa tutti i costi, lo aveva allenato giovanissimo ai tempi dell'Empoli e ne aveva apprezzato le capacità tattiche oltre che fisiche. Il primo agosto, firma un triennale, ancora critiche e polemiche per la durata dell'accordo per un giocatore ormai alla soglia dei 31 anni da parte dei soliti esperti di calcio che pontificano sul web. Certo, nelle ultime due stagioni aveva trovato poco spazio all'Inter, era diventato marginale ma, con le giuste motivazioni, è tornato a essere una risorsa importante per la squadra in cui gioca. E, infatti, il campo ha ristabilito la verità ...