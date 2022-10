La statua di Maradona è un amuleto | finisce sempre 4-0 quando è in campo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 ottobre 2022)per il Napoli:ladel Diez è in4-0 per gli azzurriha fatto la storia del Napoli da vivo e la continua a fare anche in cielo. Non è un caso che nelle due partite in cui ladell’ex Pibe de Oro è stata in, i partenopei hanno stravinto contro le dirette avversarie. Quello che però fa pensare ad un ‘contributo divino’ da parte di Diego è il risultato identico per 4-0. Il 28 novembre 2021, giorno in cui la società mostrò al pubblico l’opera di Domenico Sepe, i partenopei sconfissero la Lazio dell’indimenticato ex Maurizio Sarri con il punteggio di 4-0. Sbloccò Piotr Zielinski, poi doppietta di Dries Mertens ed infine la pennellata di Fabian ...