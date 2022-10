Inter-Sampdoria 3-0 LIVE | Correa la chiude in coast to coast Problema per Dumfries | entra Bellanova

Commenta per primo Entrando in campo nel corso del secondo tempo della sfida contro la, l'attaccante dell', Romelu Lukaku ha toccato quota 100 presenze con la maglietta nerazzurra addosso.La Curva Nord di San Siro, cuore del tifo nerazzurro, è rimasta in silenzio durante la partita tra l'e la, anticipo del sabato dell'undicesima giornata di Serie A al Meazza. I tifosi non hanno intonato cori e hanno ritirato gli striscioni (a parte quello iniziale per l'ex Dejan ...Ancora una volta, i tifosi dell'Inter rispondono presente. Ecco il numero degli spettatori presenti a San Siro per Inter-Samp ...L'omicidio è avvenuto poco prima della partita Inter-Sampdoria: per rispetto, i tifosi della curva dell'Inter non hanno esposto gli striscioni. Boiocchi non è morto sul colpo, al momento dell'arrivo ...