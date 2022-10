Inter-Sampdoria 1-0 LIVE | la sblocca De Vrij di testa

Ore 20:40 - La formazione ufficiale della(4 - 2 - 3 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Yepes, Villar; Gabbiadini, Djuricic, Leris; Caputo. Allenatore : ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023. Sintesi ...INTER-SAMPDORIA 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA 15' - Leris prova il tocco di prima per Gabbiadini, pallone fuori misura controllato da Onana. 13' ...INTER-SAMPDORIA 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA 11' - Lautaro sorprende tutti su rimessa laterale, però non riesce ad evitare che il pallone oltrepassi la ...