Edoardo fa arrabbiare Antonella per “colpa” di Carolina | dopo la lite scoppia la pace | cosa è successo al GF Vip

(Di sabato 29 ottobre 2022)Donnamaria ha fattoFiordelisi. Aria di “crisi” nella Casa del Grande Fratello Vipil momento di forte tensione nel corso dell’ultima prima serata dello scorso giovedì.litigano per “” di, poi arriva la“Mi fai arrapare”, ha affermatoscherzosamente rivolgendosi aMarconi. Questa frase... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...sono una giocatrice e che fingo conSei una biscia, neanche una vipera. Io ho sempre fatto tutto dall'inizio, ora mi sta passando la voglia di giocare , veramente mi state facendo'...Signorini 'accusa' Antonella di aver fatto la gatta morta con Antonino per far ingelosire. ... Stai facendo una cura, cerca di stare calma, non ti, ti fa male all'animo, goditi questa ...Dopo una frase di Edoardo Donnamaria a Carolina, Antonella Fiordelisi si è arrabbiata e ha fatto una scenata di gelosia.Dopo quanto avvenuto nella puntata andata in onda ieri sera del GF Vip, sembra sia finita tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A voler mettere ...