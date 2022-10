Disastro Ferrari | weekend in Messico rovinato | Leclerc in crisi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il prossimo Gran Premio di Formula1 avrà luogo inma l’inizio delnon promette affatto bene,creato daPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nonostante non ci sia più nulla da giocarsi l’attenzione per il prossimo Gran Premio delè altissima, molti team saranno intenti a provare già alcune Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Tempo

È stato come dare ad un neopatentato unacon il motore di un Panda e pretendere che vada a ... delle certezze, sicurezza, invece è un. Ma credo che Allegri faccia comodo alla società, ...... Elia e Alexander Clooney di GiovanniA l cinema è un uomo impeccabile, di quelli che non ... George Clooney e la proposta di matrimonio ad Amal: 'Un' Durante l'intervista con Drew ... Formula 1, Max Verstappen è ancora campione del mondo: altro disastro Ferrari Ferrari, le sospensioni sono la causa dei guai. La Ferrari è da sempre in netto ritardo rispetto a Red Bull e Mercedes sul fronte sospensivo, cosa che ha spesso causato guai nella gestione delle gomme ...La gara del poleman spagnolo è durata appena un giro, poi il ritiro; per il pilota Mercedes penalità di 5 secondi ...