Zazzaroni | «Roma | Mourinho è ancora Special»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il direttore del Corriere dello Sport Ivan, dopo la vittoria in Finlandia della, ha scritto il suo consueto editoriale Il direttore del Corriere dello Sport Ivan, dopo la vittoria in Finlandia della, ha scritto cheha dimostrato di essereuna volta, a dispetto di chi non lo considera tale e delle forti critiche arrivate dopo la sconfitta con il Napoli: «e nella gestione delle difficoltà e della sofferenza che accompagna quasi tutte le prove di unastrutturalmente incompleta; una“faticante” che, fino a quando non rientreranno Dybala e Wijnandum, potrà contare sui gol di Smalling, Ibanez e Cristante. Sulle palle da fermo» L'articolo proviene da ...