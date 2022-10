Ucraina | Zelensky invita Meloni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’hato il premier Giorgiain. A farlo sapere è lo stessoin un tweet dopo la telefonata con il presidente del Consiglio: “Mi sono congratulato con Giorgiaper la sua nomina come primo ministro dell’Italia. Speranzoso in ulteriore fruttuosa cooperazione. Abbiamo discusso dell’Integrazione dell’nell’Ue e la Nato. Le ho detto della situazione nel nostro paese e l’hota a visitare l’”.“ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l’impegno dell’Italia per ogni ...

Notizie Geopolitiche

Ho parlato della situazione attuale nel nostro paese e l'ho invitata a visitare l'". Lo scrive su Twitter Volodymyrdopo il colloquio odierno. .Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il presidente dell'Volodymyr. Lo rende noto Palazzo Chigi evidenziando come Meloni abbia rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte ... Ucraina. Zelensky, ‘nessuna possibilità di dialogo’. Ma Austin e Shoigu si telefonano (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina ha invitato il premier Giorgia Meloni in Ucraina. A farlo sapere è lo stesso Zelensky in un tweet dopo la telefonata con il presidente del Consiglio: “Mi sono ..."Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a primo ministro italiano. Spero in un'ulteriore proficua collaborazione. Abbiamo discusso dell'integrazione dell'Ucraina nell'Ue e nella Nat ...