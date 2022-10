Spari al Circo Massimo | uomo si uccide

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 ottobre 2022) con un colpo di pistola alla tempia. Due colpi di arma da fuoco. La tragedia giovedì 27 ottobre davanti alle centinaia di turisti e romani che affollavano l’anticoromano tra il Palatino e l’Aventino. Il personale del 118 ha potuto solo accertare il decesso dell’, un 57enne romano. Messa in sicurezza la zona, la pistola è stata sequestrata dagli agenti del commissariato Celio di polizia. Il corpo privo di vita della vittima è rimasto per ore sotto la panchina dove si è suicidato, visibile alle migliaia di persone che sono transitate. Secondo quanto si apprende la vittima sarebbe una guardia giurata che avrebbe fatto fuoco con la pistola regolarmente detenuta. Appurato il gesto volontario, come confermato da decine di testimoni, la vittima non avrebbe lasciato né messaggi né biglietti d’addio. L'articolo proviene da Italia Sera.