Paolo Simoncelli | Vorrei lasciare ai piloti quanto visto in Arbolino

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Manca una gara al termine della stagione 2022 e la scorsa domenica il Mondiale è approdato in Malesia a disputare il Gran Premio sul circuito di Sepang, esattamente nella stessa data in cui undici ...

... esattamente nella stessa data in cui undici anni fa ci lasciava Marco. Oggi a tenere alto il cognome in pista nel Mondiale c'è il papà, alla guida della SIC58 Squadra Corse, che si ... Tony Arbolino ha fatto felice Paolo Simoncelli Dopo il GP di Sepang, andato in scena in una data particolare, il papà del compianto Sic ha fatto un bilancio del 2022, partendo dal passato .... "Ho rivisto l'Intervista di Arbolino post Sepang e mi ha fatto molto piacere che nonostante siano passati diversi anni, nella sua prima vera vittoria in Moto2 ha nominato il Sic e il nostro emotivam ...