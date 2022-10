(Di venerdì 28 ottobre 2022) di Giuseppe Tassi Il Mondial de l'auto , come pomposamente lo chiamano i francesi, non è stato più lo stesso. Padiglioni ridotti, pochi espositori, i tedeschi che si defilano elegantemente e così i ...

QN Motori

... ha invocato barriere doganali da parte dell'Ue, altrimenti gli incentivi concessi in molti paesi(e appena riattivati anche in Italia )faranno il gioco dei costruttori, che riescono a portare ...Quello che questi 7 quesiti si portano dietro, infatti, sono tutte lesu cui ancora occorre ... E ancora i respiratori, le Ffp2 farlocche, i militari russi a Bergamo. E ovviamente - come ... Ombre cinesi sull'elettrico Ombre cinesi sull'elettrico. AI Salone di Parigi Tavares (Stellantis) ha chiesto misure protezionistiche Ue per fermare l'invasione del Dragone.Sull’ufficio di via Orti del Pero la Prefettura tiene il massimo riserbo. La parlamentare Mazzetti chiede l’intervento del governo ...